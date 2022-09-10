Подскажите интересное название для русского Face Pay. Победителю 3 года бесплатных поездок на транспорте

В России заработал первый государственный центр развития искусственного интеллекта, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Первая задача центра — поиск и отбор эффективных решений для бизнеса и государства в области искусственного интеллекта.
Вторая задача — мониторинг показателей развития области искусственного интеллекта.
Третья задача — экспертное сопровождение процессов внедрения искусственного интеллекта в экономику, госсектор.
Помимо этого, центр будет анализировать готовность отраслей к внедрению в их структуру искусственного интеллекта.
В 2021 году объем рынка искусственного интеллекта в России достиг 17 млрд руб. и более 300 компаний, работающих в области разработки искусственного интеллекта уже получили господдержку.