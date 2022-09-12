Офшоры

Уходящий из Крыма бизнес лишится льгот задним числом

Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе платят взносы по льготному тарифу 7,6%, применяют ставку налога на прибыль 0%, имеют льготу по налогу на имущество. Но этих льгот можно лишиться.

Версия для печати

Опубликован проект поправок в Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ о развитии Крыма и Севастополя.

По нему участник СЭЗ может передать свои права по договору другой организации.

Власти этих регионов будут принимать решение о признании участника свободной экономической зоны нарушившим условия договора о деятельности в СЭЗ.

Если такое решение принято, бизнесу придется пересчитывать свои налоги и взносы, причем с самого начала применения льгот.

Такие поправки в НК также предусмотрены в другом проекте, размещенном на федеральном портале.

Научитесь рассчитывать зарплату — пройдите профпереподготовку для бухгалтеров

На двухмесячном курсе эксперты «Клерка» расскажут: как оформлять договоры, считать зарплату, отпускные, больничные.

Выдаем красный диплом. Цена — 26.000 ₽. Смотрите полную программу курса или оставьте заявку ниже — расскажем больше о профпереподготовке.

Самозанятые

👎 Самозанятые не могут продавать товары своему работодателю и сдавать ему в аренду имущество. Так считает Минфин

При оказании услуг своим бывшим и нынешним работодателям нельзя применять НПД. Это же правило работает и для продажи товаров, и для аренды, считает Минфин.

Повышение квалификации

Банки

Российские банкоматы для выдачи наличных создадут уже осенью. Из отечественного в них будет только корпус

Создать собственные счетно-сортировальные машины, банкоматы и валидаторы страна сможет лишь через пару лет. Пока же в наших силах производить механическую часть конструкции.

Мероприятия

Разместить
Индивидуальный предприниматель

Топ-10 частых налоговых ошибок предпринимателей и их последствия

Один из самых популярных запросов от собственников бизнеса: «Как платить минимум налогов?». Но для бизнеса, который планирует расти, развиваться и стабильно приносить выгоду учредителям и сотрудникам, вопрос должен стоять так: «Как платить минимум налогов при условии безопасности для всех участников компании?».

Топ-10 частых налоговых ошибок предпринимателей и их последствия
Обзор законопроектов

Какие законы вступают в силу с 1 октября 2022 года: приказы и постановления для бизнеса

В октябре для предпринимателей и бизнеса вступает в силу ряд нововведений, среди которых новые правила выставления и получения электронных счетов-фактур по госзакупкам, утвердили требования и типовые формы независимых гарантий для закупок у МСП, и ФНС России разъяснила, как будет исчисляться НДС с электронных услуг, оказываемых иностранными поставщиками.

Какие законы вступают в силу с 1 октября 2022 года: приказы и постановления для бизнеса
Читать еще