Уходящий из Крыма бизнес лишится льгот задним числом

Опубликован проект поправок в Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ о развитии Крыма и Севастополя.

По нему участник СЭЗ может передать свои права по договору другой организации.

Власти этих регионов будут принимать решение о признании участника свободной экономической зоны нарушившим условия договора о деятельности в СЭЗ.

Если такое решение принято, бизнесу придется пересчитывать свои налоги и взносы, причем с самого начала применения льгот.

Такие поправки в НК также предусмотрены в другом проекте, размещенном на федеральном портале.