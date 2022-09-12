Япония смягчит визовый режим. И начнет пускать больше туристов

Правительство Японии собирается смягчить ограничения на въезд иностранных туристов и отменить лимит на количество въезжающих.

Сейчас в Японию может въехать только 50 тыс. туристов в день. До 7 сентября этот лимит составлял 20 тыс. человек.

В стране действует запрет на самостоятельный туризм вне рамок пакетных туров.

Японское правительство планирует отменить лимиты, разрешить самостоятельный туризм и смягчить визовый режим.

Точные временные рамки не называют.

Сэйдзи Кихара сообщил, что «это должно быть сделано в ближайшем будущем».

С 7 сентября Япония разрешила не сдавать тест на коронавирус перед вылетом тем, кто трижды вакцинирован, признанными в стране вакцинами.