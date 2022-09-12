Интернет-эквайринг

У PayPal и Apple в онлайн-эквайринге появится конкурент. С российскими корнями

Британский финтех-стартап с российскими корнями Revolut планирует составить конкуренцию PayPal и Apple в онлайн-эквайринге. Компания запустит сервис Revolut Pay. К нему уже подключились различные ретейлеры.

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Лондонский финтех-стартап Revolut запустил сервис для оплаты «в один клик» Revolut Pay. Компания собирается конкурировать с PayPal и Apple. К Revolut Pay подключились  Shopify, Prestashop, WH Smith и Funky Pigeon, сообщает Bloomberg.

В ближайшие месяцы сервис заработает на сайтах авиакомпаний.

Партнеры Revolut Pay получат средства в течение суток, что, по словам Тибо Женевье, главы отдела торгового эквайринга, значительно быстрее, чем у некоторых конкурентов. Revolut будет брать с ретейлеров комиссию в размере 1%. Оплата покупок будет доступна картами любых банков.

Платежная система, работающая на программном обеспечении Revolut, позволит клиентам получать кешбэк за покупки через мобильные приложения и браузеры.

Напомним, что основатели Revolut – Николай Сторонский, который родился в России и Влад Яценко, он имеет британско-украинское происхождение и живет в Соединенном Королевстве с 2010 года.

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