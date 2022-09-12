У PayPal и Apple в онлайн-эквайринге появится конкурент. С российскими корнями

Лондонский финтех-стартап Revolut запустил сервис для оплаты «в один клик» Revolut Pay. Компания собирается конкурировать с PayPal и Apple. К Revolut Pay подключились Shopify, Prestashop, WH Smith и Funky Pigeon, сообщает Bloomberg.

В ближайшие месяцы сервис заработает на сайтах авиакомпаний.

Партнеры Revolut Pay получат средства в течение суток, что, по словам Тибо Женевье, главы отдела торгового эквайринга, значительно быстрее, чем у некоторых конкурентов. Revolut будет брать с ретейлеров комиссию в размере 1%. Оплата покупок будет доступна картами любых банков.

Платежная система, работающая на программном обеспечении Revolut, позволит клиентам получать кешбэк за покупки через мобильные приложения и браузеры.

Напомним, что основатели Revolut – Николай Сторонский, который родился в России и Влад Яценко, он имеет британско-украинское происхождение и живет в Соединенном Королевстве с 2010 года.