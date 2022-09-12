VK приобрела «Дзен» и «Новости». Для читателей ничего не изменится

Сделки закрыты после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов. Результаты деятельности платформ «Дзен» и «Новости» будут консолидированы в отчетности VK с III квартала 2022 г.

VK получила права на технологии и айдентику сервисов «Дзен» и «Новости» и регистрирует переход прав на товарный знак «Дзена».

Сервисы сохранят привычный пользователям интерфейс и будут доступны на портале dzen.ru, где также представлены поисковая строка «Яндекса» и погода.

Действующие команды и менеджмент сервисов продолжат работу над ними. «Дзен» также сохранит текущие инструменты монетизации для создателей контента, будет доступен в веб-версии и в мобильном приложении.