Товарный знак

VK приобрела «Дзен» и «Новости». Для читателей ничего не изменится

VK закрыла сделку по покупке у «Яндекса» контентных платформ «Дзена» и «Новостей». Одновременно компания продала «Яндексу» 100% долю в сервисе доставки готовой еды и продуктов Delivery Club, который в сентябре 2022 г. выкупила у «О2О холдинг».

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Сделки закрыты после получения необходимых разрешений со стороны регулирующих органов. Результаты деятельности платформ «Дзен» и «Новости» будут консолидированы в отчетности VK с III квартала 2022 г.

VK получила права на технологии и айдентику сервисов «Дзен» и «Новости» и регистрирует переход прав на товарный знак «Дзена».

Сервисы сохранят привычный пользователям интерфейс и будут доступны на портале dzen.ru, где также представлены поисковая строка «Яндекса» и погода.

Действующие команды и менеджмент сервисов продолжат работу над ними. «Дзен» также сохранит текущие инструменты монетизации для создателей контента, будет доступен в веб-версии и в мобильном приложении.

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