Малый и средний бизнес

Северсталь подключилась к платформе МСП.РФ. Она ищет новых поставщиков среди малого бизнеса

Корпорация МСП и Северсталь подписали соглашение о взаимодействии. Компания разместила на Цифровой платформе МСП.РФ актуальный запрос на поиск поставщиков с перечнем конкретной продукции и требованиями к поставщикам.

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В числе запрашиваемой продукции – огнеупоры для футеровки сталеразливочных ковшей, летка конвертера, глина огнеупорная, хомуты, анкеры и пр.

Предприниматели могут направить предложения для начала сотрудничества с ПАО «Северсталь» через сервис Производственная кооперация и сбыт на МСП.РФ.

Актуальные запросы компаний-партнеров Корпорации МСП, которые ищут поставщиков российских товаров и импортозамещающей продукции, размещены в разделе Промышленным компаниям: стать поставщиком ритейлеров и производителей.

Сейчас в разделе висят запросы от 50 российских крупных компаний, ретейлеров и 20 зарубежных компаний (Беларусь, Армения, ОАЭ, Индия и др. страны).

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