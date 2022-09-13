Северсталь подключилась к платформе МСП.РФ. Она ищет новых поставщиков среди малого бизнеса

В числе запрашиваемой продукции – огнеупоры для футеровки сталеразливочных ковшей, летка конвертера, глина огнеупорная, хомуты, анкеры и пр.

Предприниматели могут направить предложения для начала сотрудничества с ПАО «Северсталь» через сервис Производственная кооперация и сбыт на МСП.РФ.

Актуальные запросы компаний-партнеров Корпорации МСП, которые ищут поставщиков российских товаров и импортозамещающей продукции, размещены в разделе Промышленным компаниям: стать поставщиком ритейлеров и производителей .