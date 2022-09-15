На удобрения введут пошлины. Это пополнит бюджет на 100 млрд руб. в год.

Минфин нашел способ пополнять бюджет страны на 100 млрд руб. в год. Нужно ввести экспортные пошлины на удобрения, пишет «Ъ».
Такая мера обернется для производителей потерей 12% экспортной выручки.
Конкретная ставка пошлины сейчас обсуждается, но решение на финальной стадии согласования.
С участниками рынка меру не обсуждали.
Сборы составят 8–12 процентов ожидаемой экспортной выручки химического сектора в 2022 году, считает аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова.
С помощью такой меры планируется собирать около 105 млрд руб. в год с химической отрасли.