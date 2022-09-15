Маркетплейсы помогают малому бизнесу. Треть доходов приходит именно с этих площадок

Маркетплейсы принесли МСП около трети дохода, сообщает «Интерфакс».
Активный рост маркетплейсов начался еще в пандемию.
Тогда большинство предпринимателей решило освоить эти торговые площадки.
Сегодня, 70% продавцов на маркетплейсах – это малый бизнес.
Благодаря сотрудничеству с маркетплейсами предприниматели (73%) отмечают рост выручки.
25% представителей МСП отмечают рост выручки более чем на 50%.
Каждый четвертый предприниматель заявляет, что только благодаря маркетплейсам смог сохранить бизнес в сложное время.
Популярными у пользователей и предпринимателей маркетплейсами остаются Ozon и Wildberries.