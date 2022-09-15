Сбер снова кредитует по программе «Сельская ипотека»

Процентная ставка составляет 2,7% годовых и действует при условии, что заемщик использует сервис электронной регистрации сделки и застрахует себя и имущество.

Минимальный первоначальный взнос – 15% собственных средств заемщика от стоимости залога.

Предельная сумма кредитования составляет 5 млн рублей в Дальневосточном федеральном округе и Ленинградской области и 3 млн рублей в иных регионах.

Взять ипотеку можно максимум на 25 лет. Если заемщик готов внести первоначальный взнос в размере 50%, то доход подтверждать не придется.

Заявки банк принимает до 31 декабря 2022 года или пока не будет исчерпан лимит кредитования, выделенный банку Минсельхозом.