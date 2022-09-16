Кредитование

Льготное кредитование малого и среднего бизнеса в Москве продлили

Московская мэрия выделит более 1,2 млрд руб. на реализацию программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса в столице.

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Московские власти направят дополнительно 1,2 млрд рублей на столичную программу кредитования малого и среднего предпринимательства, пишет «Интерфакс».

Благодаря такой мере поддержки, кредитные организации смогут сохранить текущие условия субсидирования процентной ставки по ранее выданным кредитам.

Сохранить ставку удастся около 10 тыс. малых и средних предприятий до конца 2023 года.

Мэрия направит на эти цели 1,21 млрд. руб.

Кредиты по льготной ставке (6%8% годовых) получили более 22 тыс. субъектов МСП.

Общая сумма кредитов превышает 160 млрд. руб.

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