Льготное кредитование малого и среднего бизнеса в Москве продлили

Московские власти направят дополнительно 1,2 млрд рублей на столичную программу кредитования малого и среднего предпринимательства, пишет «Интерфакс».
Благодаря такой мере поддержки, кредитные организации смогут сохранить текущие условия субсидирования процентной ставки по ранее выданным кредитам.
Сохранить ставку удастся около 10 тыс. малых и средних предприятий до конца 2023 года.
Мэрия направит на эти цели 1,21 млрд. руб.
Кредиты по льготной ставке (6% – 8% годовых) получили более 22 тыс. субъектов МСП.
Общая сумма кредитов превышает 160 млрд. руб.