Ипотека

Льготной ипотеки на вторичке не будет. Счетная палата считает, что снижать цены надо на новостройки

Счетная палата не поддержала инициативу о запуске программы льготной ипотеки на вторичное жилье.

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Счетная палата посчитала нецелесообразным запуск программы льготной ипотеки на вторичное жилье, сообщает «РИА Новости».

Ведомство указывает на необходимости создания механизмов снижения цен на квартиры в новостройках.

«Вместо того чтобы применять механизм льготной ипотеки для "вторички", который стал одной из причин такого роста цен на первичном рынке, необходимо формировать механизмы снижения стоимости на первичном рынке», – говорит аудитор счетной палаты Наталья Трунова.

Решить проблему можно, но необходимо пересмотреть модель рынка жилья.

  • Важно вывести из теневой зоны аренду жилья;
  • Дать возможность развивать некоммерческий жилищный сектор;
  • Позволить строительство жилья некоммерческими объединениями граждан.

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