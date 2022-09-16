Льготной ипотеки на вторичке не будет. Счетная палата считает, что снижать цены надо на новостройки

Счетная палата посчитала нецелесообразным запуск программы льготной ипотеки на вторичное жилье, сообщает «РИА Новости».
Ведомство указывает на необходимости создания механизмов снижения цен на квартиры в новостройках.
«Вместо того чтобы применять механизм льготной ипотеки для "вторички", который стал одной из причин такого роста цен на первичном рынке, необходимо формировать механизмы снижения стоимости на первичном рынке», – говорит аудитор счетной палаты Наталья Трунова.
Решить проблему можно, но необходимо пересмотреть модель рынка жилья.
- Важно вывести из теневой зоны аренду жилья;
- Дать возможность развивать некоммерческий жилищный сектор;
- Позволить строительство жилья некоммерческими объединениями граждан.