Узнайте, как исправлять ошибки в учете и сдавать уточненки

Бухгалтеры, законно оптимизировать НДС и не попасть под «око» АСК НДС-2 возможно!
Кирилл Соппа — налоговый эксперт, который знает про АСК НДС-2 все. Вместе с ним вы разберетесь, как избежать рисков и построить систему выгодного налогового планирования.
Узнаете о лазейках в системе налоговиков АСК НДС-2 и научитесь:
• разбираться в законных налоговых схемах по НДС;
• вести грамотное налоговое планирование по НДС;
• понимать, как именно и под кого копают налоговики и как подготовиться к проверкам.
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