Общество

Студентам гарантируют повышенную стипендию за патриотизм

Перечень получателей повышенной академической стипендии расширили.

Версия для печати

Внесли поправки в приказ Миноборнауки, который регламентирует порядок назначения стипендии студентам-очникам.

Повышенную стипендию, в частности, платят за успехи в учебе, спорте, культуре, общественной деятельности.

В части общественной деятельности теперь ввели новое основание – участие в деятельности направленной на формирование у детей и молодежи:

  • общероссийской гражданской идентичности;
  • патриотизма и гражданской ответственности;
  • культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения.

 

Получите 42 онлайн-курса и 350+ вебинаров и курс повышения квалификации

Эксклюзивные знания почти у вас в кармане — надо только оформить «Клерк.Премиум». Подарим курс «Исправление ошибок в учете». Целый год вы сможете задавать хоть миллион вопросов экспертам — они ответят на все.

Редакция «Клерка» персонально для вас будет разбирать новинки в законах. Получите 400+ чек-листов и шаблонов для работы.

Оформите подписку по выгодной цене — 24 800 рублей. Заполните форму ниже — мы расскажем о подарке больше и ответим на вопросы.

Налоговые проверки

ФНС перегибает палку❗️

Итак, уведомление о вызове налогоплательщика. Суть: ЮЛ лицо приняло решение о добровольной ликвидации, подали документы в ФНС. Не успели получить уведомление о включении записи в ЕГРЮЛ, как вот оно «письмо счастья».

Повышение квалификации

ФСБУ Аренда

Лизингополучатель должен отразить в учете ППА

По ФСБУ 25/2018 организации с упрощенным бухучетом могут не создавать право пользования активом (ППА), а учитывать обычные арендные платежи, но только если договором не предусмотрен выкуп. При лизинге выкуп есть, а значит без ППА не обойтись.

Мероприятия

Разместить
Читать еще