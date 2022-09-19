Студентам гарантируют повышенную стипендию за патриотизм

Внесли поправки в приказ Миноборнауки, который регламентирует порядок назначения стипендии студентам-очникам.
Повышенную стипендию, в частности, платят за успехи в учебе, спорте, культуре, общественной деятельности.
В части общественной деятельности теперь ввели новое основание – участие в деятельности направленной на формирование у детей и молодежи:
- общероссийской гражданской идентичности;
- патриотизма и гражданской ответственности;
- культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения.