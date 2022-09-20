Доля продаж автомобилей Lada на российском рынке превысила 40%. Такого не было 17 лет

Впервые с 2005 года доля продаж автомобилей Lada на отечественном рынке превысила 40%, сообщает «Автостат».
Последний раз таких высоких показателей российские производители добивались в 2005, когда у бренда было 48,7% рынка.
В 2006 показатель уже сократился до 36,9%.
После 2007 года показатель не переходил порог 30% доли рынка.
В 2014 году был зафиксирован рекордный минимум – 14%.
Доли остальных марок на российском рынке не превысили 8%.
Наряду с Lada активно продавались Kia, Haval, Chery и Hyundai.