Система быстрых платежей

Бесплатных переводов до 1,4 млн рублей между счетами одного человека не будет. Банки тогда введут другие комиссии

Представители финансового рынка не поддержали предложение ввести нулевую комиссию за переводы физических лиц между своими счетами в разных кредитных учреждениях на сумму до 1,4 млн рублей. Такой проект поступил в Госдуму в августе.

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Банки ссылаются на дополнительные расходы, которые в результате придется переложить на клиентов.

При трансакциях через платежную систему или Систему быстрых платежей расходы составляют от 8 до 20 рублей за операцию.

Если эту комиссию у банков отнять, то комиссионные доходы они будут отыгрывать на других услугах. В том числе введут или возобновят комиссию на внутрибанковские переводы.

Против инициативы выступило и большинство банков. Кроме того, поскольку предложенная сумма соответствует страховому покрытию в рамках закона «О страховании вкладов», банкам предстоит настроить алгоритмы оценки и учета переводов каждого клиента, чтобы он не превысил этот лимит. А это тоже дополнительные расходы.

Тинькофф поддержал инициативу. В банке считают, что в итоге клиенты свободнее смогут распоряжаться своими деньгами, что будет способствовать здоровой конкуренции.

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Представители финансового рынка не поддержали предложение ввести нулевую комиссию за переводы физических лиц между своими счетами в разных кредитных учреждениях на сумму до 1,4 млн рублей. Такой проект поступил в Госдуму в августе.

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