Бесплатных переводов до 1,4 млн рублей между счетами одного человека не будет. Банки тогда введут другие комиссии

Банки ссылаются на дополнительные расходы, которые в результате придется переложить на клиентов.

При трансакциях через платежную систему или Систему быстрых платежей расходы составляют от 8 до 20 рублей за операцию.

Если эту комиссию у банков отнять, то комиссионные доходы они будут отыгрывать на других услугах. В том числе введут или возобновят комиссию на внутрибанковские переводы.

Против инициативы выступило и большинство банков. Кроме того, поскольку предложенная сумма соответствует страховому покрытию в рамках закона «О страховании вкладов», банкам предстоит настроить алгоритмы оценки и учета переводов каждого клиента, чтобы он не превысил этот лимит. А это тоже дополнительные расходы.

Тинькофф поддержал инициативу. В банке считают, что в итоге клиенты свободнее смогут распоряжаться своими деньгами, что будет способствовать здоровой конкуренции.