Загранпаспорт опять можно получить на 10 лет

Совокупность введенных санкций и российских контрмер вызвала негативные последствия как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Блокировка огромного объема активов привела к «подвешенному» состоянию на рынке для владельцев бумаг, так как основные операции и транзакции также оказались недоступны. В связи с этим Банк России и правительство разработали ряд оперативных антикризисных мер с целью как можно скорее стабилизировать ситуацию на финансовом рынке и предпринять первые шаги для в