Общество

Загранпаспорт опять можно получить на 10 лет

МИД России возобновил прием документов на загранпаспорта со сроком действия 10 лет.

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В МИД сообщили, что снова принимают документы на оформление заграничных паспортов, действующих 10 лет, сообщил «Ъ».

Выдачу десятилетних загранпаспортов приостановили 26 августа для переформатирования электронных носителей.

«С 20 сентября возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия десять лет», – указано на сайте МИД.

С 26 августа гражданам предлагали оформлять документы без электронного носителя, сроком на 5 лет.

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