Общество

Москва фестивальная: в столице пройдут лекции и мастер-классы по предпринимательству

24 сентября пройдет фестиваль финансовой грамотности. Учиться никогда не поздно.

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Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры запланирован на 24 сентября, пишет «Российская газета».

Более 100 площадок примут желающих узнать о предпринимательстве и финансах.

Все пройдет в формате открытых лекций и мастер-классов.

Эксперты помогут разобраться как не попасться на крючок мошенников, разобраться с налогами, получить вычеты и субсидии, открыть бизнес и спланировать бюджет.

В 2020 и 2021 фестиваль проходил в онлайн из-за пандемии.

В этом году все площадки будут организованы очно.

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