Общество

Иностранцы смогут быстрее получить гражданство РФ. Его дадут вместе с годичным контрактом на службу в армии

Совет Федерации одобрил закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы на срок не менее одного года.

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Получить российское гражданство в обход вида на жительство, смогут иностранцы, заключившие хотя бы годичный контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках или воинских формированиях.

По действующему законодательству, необходимо отслужить по военному контракту не менее трех лет. Вот текст документа, который подписал Совет Федерации.

Кроме того, сократился с пяти лет до одного года срок, на который заключается первый контракт о прохождении военной службы с иностранным гражданином, поступающим на службу на воинскую должность в званиях солдата, матроса, сержанта и старшины.

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Общество

Иностранцы смогут быстрее получить гражданство РФ. Его дадут вместе с годичным контрактом на службу в армии

Совет Федерации одобрил закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы на срок не менее одного года.

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