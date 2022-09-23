С 1 октября водители могут ездить с электронными правами. Но гаишники все равно будут требовать их бумажный вариант

С 1 октября водителям разрешено предъявлять инспекторам ГИБДД водительские права в электронном виде, через специальное приложение, сообщают «CNews».

«Наличие у автовладельца водительского удостоверения в бумажном виде по-прежнему остается обязательным», – отметил глава ГИБДД Михаил Черников.

Картинка в смартфоне будет считаться действительной, если у вас есть бумажный аналог.

Понятие «электронное водительское удостоверение» еще не внесено в правила дорожного движения, поэтому носить с собой бумажные права пока придется.

Сроки вступления в силу изменений в ПДД пока не установлены.

С 1 октября в России запустили эксперимент по использованию электронных водительских удостоверений.