С 1 января 2023 года старые ЭЦП, полученные в коммерческих удостоверяющих центрах, прекратят действие

Получать подпись обязательно надо лично.

Замглавы ФНС Андрей Петрушин заверил, что на оформление подписи в ИФНС уходит не более 15 минут.

Токен должен быть сертифицирован и иметь защищенную область памяти, куда записывают секретный ключ, с помощью которого и формируется электронная подпись.

Обычная флешка для этих целей не подойдет.

Если у вас уже есть носитель с ЭЦП, можно прийти в удостоверяющий центр с ним.

Сама подпись бесплатная, нужно купить только носитель и средство криптографической защиты.

Причем до 30 октября идет эксперимент по бесплатному использованию криптопрограммы на 1 год.

Получить ЭП можно не только в ИФНС, но и у доверенных лиц: