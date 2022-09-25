Back in the USSR. На месте ушедших иностранных компаний в ТЦ откроют универмаги

Мультибрендовые универмаги нового формата откроются на месте ушедших с рынка зарубежных брендов, пишут «Известия».
В новых магазинах будут продавать марки сразу нескольких брендов.
Новость уже подтвердили в Российском союзе торговых центров.
Новый формат торговых площадок позволит занять пустые площади и привлечь новые компании за счет мультибрендовости.
Универмаги будут работать по принципу конструктора. Там соберут бренды, востребованные в регионе.
Например, в Москве магазин «Телеграф» откроется на площади от 1 тыс. кв. м, где представят минимум 50 торговых марок.