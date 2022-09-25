Общество

Back in the USSR. На месте ушедших иностранных компаний в ТЦ откроют универмаги

За 2 года откроют 30 универмагов на месте покинувших российский рынок иностранных брендов. Под одной крышей можно будет купить товары нескольких производителей.

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Мультибрендовые универмаги нового формата откроются на месте ушедших с рынка зарубежных брендов, пишут «Известия».

В новых магазинах будут продавать марки сразу нескольких брендов.

Новость уже подтвердили в Российском союзе торговых центров.

Новый формат торговых площадок позволит занять пустые площади и привлечь новые компании за счет мультибрендовости.

Универмаги будут работать по принципу конструктора. Там соберут бренды, востребованные в регионе.

Например, в Москве магазин «Телеграф» откроется на площади от 1 тыс. кв. м, где представят минимум 50 торговых марок.

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