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Сбер перевел свой сайт на российский сертификат от Минцифры. Пока могут всплывать сообщения о небезопасности сайта

Переход сайтов, рабочих ресурсов и систем на отечественные TLS сертификаты обеспечит компании независимость от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует безопасный доступ пользователям.

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Основной сайт Сбера перешел на сертификаты, выпущенные Национальным удостоверяющим центром Минцифры, пишет «Код Дурова».

Установить сертификаты можно на портале «Госуслуги», или можно пользоваться браузерами с их поддержкой – «Яндекс Браузер» или «Атом» от VK.

Пользователи, которые пока не установили сертификаты, могут столкнуться с предупреждением о небезопасности сайта Сбера или его блокировкой браузером.

Ранее президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявлял, что на российские сертификаты перейдут и остальные сайты, ресурсы и системы Сбера.

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