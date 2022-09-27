Сбер перевел свой сайт на российский сертификат от Минцифры. Пока могут всплывать сообщения о небезопасности сайта

Основной сайт Сбера перешел на сертификаты, выпущенные Национальным удостоверяющим центром Минцифры, пишет «Код Дурова».

Установить сертификаты можно на портале «Госуслуги», или можно пользоваться браузерами с их поддержкой – «Яндекс Браузер» или «Атом» от VK.

Пользователи, которые пока не установили сертификаты, могут столкнуться с предупреждением о небезопасности сайта Сбера или его блокировкой браузером.

Ранее президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявлял, что на российские сертификаты перейдут и остальные сайты, ресурсы и системы Сбера.