Мобилизация

МСП просит освободить от частичной мобилизации квалифицированный персонал: директоров, учредителей и ИП

Предприниматели просят предоставить отсрочку от частичной мобилизации для высококвалифицированных сотрудников малого и среднего бизнеса.

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В период призыва сфера МСП должна работать и обеспечивать потребности государства и населения. Предприниматели просят установить квоту по призыву с одного предприятия, чтобы не получилось ситуации полной остановки компании, пишут «Известия».

А если мобилизуют директора компании, то предусмотреть переходный период для передачи дел заместителю. Ему выполнять работу директора на время мобилизации.

Представители МСП просят отсрочку для директоров компаний, учредителей и индивидуальных предпринимателей.

О том, что бизнес теряет директоров активно пишут на «Клерке», читайте «Сколько ваших сотрудников попали под мобилизацию? Опрос».

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