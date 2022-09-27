Мобилизованные граждане смогут вернуть деньги за билеты в РЖД, даже если они невозвратны

Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут вернуть деньги за билеты на поезда, сообщили на официальном сайте РЖД.
Возврат денег будет без дополнительных комиссий.
На таких же условиях вернуть деньги смогут и родственники мобилизованного, которые планировали поездку вместе с ним.
Вернуть деньги можно и за абонементы на пригородные поезда.
Для возврата денег нужно обратиться в кассу, с документами удостоверяющими личность и повесткой.
РЖД также сообщает, что не требует справок из военкомата у мужчин, покупающих билеты.