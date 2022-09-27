Мобилизация

Мобилизованные граждане смогут вернуть деньги за билеты в РЖД, даже если они невозвратны

Деньги вернут без каких-либо комиссий и дополнительных сборов. В кассе нужно показать лишь паспорт и повестку.

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Граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут вернуть деньги за билеты на поезда, сообщили на официальном сайте РЖД.

Возврат денег будет без дополнительных комиссий.

На таких же условиях вернуть деньги смогут и родственники мобилизованного, которые планировали поездку вместе с ним.

Вернуть деньги можно и за абонементы на пригородные поезда.

Для возврата денег нужно обратиться в кассу, с документами удостоверяющими личность и повесткой.

РЖД также сообщает, что не требует справок из военкомата у мужчин, покупающих билеты.

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Отпуска

Если сотрудника мобилизовали, когда он был в отпуске, удерживать отпускные у него не надо

На время мобилизации действие трудового договора приостанавливается. Но некоторые работники, получившие повестки, находились в отпуске, за который работодатель уже выплатил отпускные. Возвращать их не надо.

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