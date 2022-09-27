Количество сделок по покупке жилья уменьшится на 30% из-за мобилизации

По прогнозам риэлторов, спрос на вторичку упадет на 15%, на первичку — на 30%. То есть, в первую очередь пострадает рынок новостроек, пишет РИА Недвижимость.
Как сообщили в компании «Этажи», количество консультаций по новым сделкам с ипотекой снизилось почти на четверть.
Спрос на вторичное жилье с 21 по 21 сентября упал на 17%.
Эксперты не исключают, что пойдут разрывы сделок в связи с новыми жизненными обстоятельствами покупателей и продавцов.
При этом желающие срочно продать жилье, возможно, будут делать скидки покупателям.