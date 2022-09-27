Общество

Количество сделок по покупке жилья уменьшится на 30% из-за мобилизации

С 21 по 24 сентября спрос на первичное жилье упал на 27% по сравнению с показателями предыдущих нескольких дней.

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По прогнозам риэлторов, спрос на вторичку упадет на 15%, на первичку — на 30%. То есть, в первую очередь пострадает рынок новостроек, пишет РИА Недвижимость.

Как сообщили в компании «Этажи», количество консультаций по новым сделкам с ипотекой снизилось почти на четверть.

Спрос на вторичное жилье с 21 по 21 сентября упал на 17%.

Эксперты не исключают, что пойдут разрывы сделок в связи с новыми жизненными обстоятельствами покупателей и продавцов.

При этом желающие срочно продать жилье, возможно, будут делать скидки покупателям.

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Отпуска

Если сотрудника мобилизовали, когда он был в отпуске, удерживать отпускные у него не надо

На время мобилизации действие трудового договора приостанавливается. Но некоторые работники, получившие повестки, находились в отпуске, за который работодатель уже выплатил отпускные. Возвращать их не надо.

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