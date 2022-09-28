Термобелье и берцы подскочили в цене. Подорожали и другие товары, которые скупают мобилизованные

После 21 сентября в России резко повысился спрос на спальные мешки, термобелье, удобную обувьи некоторые категории медикаментов, сообщают «Известия».
Эти товары активно скупают призывники по ЧМ и добровольцы.
Комплект флисового белья на этой неделе можно купить за 1,6 тыс. руб., еще на прошлой неделе он стоил на 20% дешевле.
Некоторые фонарикиподорожали на 27%.
Власти попросили ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность цен на товары для мобилизованных.
Список предметов, которые можно брать с собой мобилизованному.