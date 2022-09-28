Мобилизация

Термобелье и берцы подскочили в цене. Подорожали и другие товары, которые скупают мобилизованные

Спрос и цены на спальные мешки, термобелье и удобную обувь вырос на 10-20% за несколько дней.

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После 21 сентября в России резко повысился спрос на спальные мешки, термобелье, удобную обувьи некоторые категории медикаментов, сообщают «Известия».

Эти товары активно скупают призывники по ЧМ и добровольцы.

Комплект флисового белья на этой неделе можно купить за 1,6 тыс. руб., еще на прошлой неделе он стоил на 20% дешевле.

Некоторые фонарикиподорожали на 27%.

Власти попросили ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность цен на товары для мобилизованных.

Список предметов, которые можно брать с собой мобилизованному.

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