Членов семей мобилизованных граждан нельзя привлекать к ночной или внеурочной работе без их согласия

Если в семье есть дети до 14 лет, и одного из родителей мобилизовали, то второго родителя нельзя привлекать в дополнительной работе без его согласия, так пишет портал «Объясняем.рф».

Нельзя без согласия привлечь к:

Работе в ночное время;

Внеурочной работе;

Работе в праздничные и выходные дни;

Направить в командировку.

Если в семье есть дети до 18 лет и один из родителей мобилизован, то второй родитель получает преимущественное право оставаться на рабочем месте.

В случае сокращения работодатель в первую очередь сохранит рабочие места для таких граждан.