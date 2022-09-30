Членов семей мобилизованных граждан нельзя привлекать к ночной или внеурочной работе без их согласия

Если в семье есть дети до 14 лет, и одного из родителей мобилизовали, то второго родителя нельзя привлекать в дополнительной работе без его согласия, так пишет портал «Объясняем.рф».
Нельзя без согласия привлечь к:
- Работе в ночное время;
- Внеурочной работе;
- Работе в праздничные и выходные дни;
- Направить в командировку.
Если в семье есть дети до 18 лет и один из родителей мобилизован, то второй родитель получает преимущественное право оставаться на рабочем месте.
В случае сокращения работодатель в первую очередь сохранит рабочие места для таких граждан.