⚡️Студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не мобилизуют

Студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, не будут призывать в ходе частичной мобилизации. Это подтвердил министр обороны Шойгу. Дополнительный указ президента, согласно которому такие студенты призываться не будут, почти готов.

Он также отметил, что не планируют призывать на СВО женщин. А завершающие срочную службу в армии, вернутся домой согласно плановым срокам.