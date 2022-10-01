Студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, не будут призывать в ходе частичной мобилизации. Это подтвердил министр обороны Шойгу. Дополнительный указ президента, согласно которому такие студенты призываться не будут, почти готов.Он также отметил, что не планируют призывать на СВО женщин. А завершающие срочную службу в армии, вернутся домой согласно плановым срокам.
⚡️Студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не мобилизуют
Министр Шойгу сделал новые заявления о призыве по мобилизации.
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