Общество

⚡️Студентов коммерческих вузов с госаккредитацией не мобилизуют

Министр Шойгу сделал новые заявления о призыве по мобилизации.

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Студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, не будут призывать в ходе частичной мобилизации. Это подтвердил министр обороны Шойгу. Дополнительный указ президента, согласно которому такие студенты призываться не будут, почти готов.

Он также отметил, что не планируют призывать на СВО женщин. А завершающие срочную службу в армии, вернутся домой согласно плановым срокам.

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