Мобилизация

Мобилизованным оформляют карты для денежного довольствия в Сбербанке, ПСБ и ВТБ

Получив карту, гражданин не всегда может ей распоряжаться, потому что на некоторых территориях отсутствует Интернет и инфраструктура.

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Чтобы получать денежное довольствие, мобилизованным выдают карты Сбербанка, Промсвязьбанка и ВТБ, пишет «Ъ».

Денежное довольствие зачисляют только на карту платежной системы «МИР».

Получить карту можно по паспорту или военному билету. Мобилизованным советуют настроить в приложении банка автоплатежи, чтобы деньги автоматически отправлялись родственникам, автоплатежом можно гасить кредиты и квартплату.

Но на практике пользоваться сервисами банка почти невозможно, потому что в военный частях забирают телефоны, а в зоне СВО часто отсутствует интернет.

Напомним, что все выплаты, положенные мобилизованным, будут зачислены автоматически.

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