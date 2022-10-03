Мобилизованным оформляют карты для денежного довольствия в Сбербанке, ПСБ и ВТБ

Чтобы получать денежное довольствие, мобилизованным выдают карты Сбербанка, Промсвязьбанка и ВТБ, пишет «Ъ».

Денежное довольствие зачисляют только на карту платежной системы «МИР».

Получить карту можно по паспорту или военному билету. Мобилизованным советуют настроить в приложении банка автоплатежи, чтобы деньги автоматически отправлялись родственникам, автоплатежом можно гасить кредиты и квартплату.

Но на практике пользоваться сервисами банка почти невозможно, потому что в военный частях забирают телефоны, а в зоне СВО часто отсутствует интернет.

Напомним, что все выплаты, положенные мобилизованным, будут зачислены автоматически.