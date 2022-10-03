Вышли данные о доходах и налогах бизнеса за 2021 год
ФНС разместила на своем сайте сведения организаций за 2021 год о доходах и расходах по данным бухотчетности. Кроме того, размещены сведения о суммах по каждому налогу и по страховым взносам, уплаченных в 2021 году.
Хотите бесплатный курс повышения квалификации? Три простых шага, чтобы получить его
1. Оформляете годовую подписку «Клерк.Премиум» со скидкой 20%.
2. Открываете доступ к 50+ онлайн-курсам, 400+ вебинарам и безлимитным консультациям экспертов.
3. Получаете курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за 0 рублей.
Подписка «Клерк.Премиум» со скидкой 20% стоит 19 840 на год. Оформите подписку — оставьте заявку ниже. Мы ответим на любые вопросы.