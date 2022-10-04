Общество

Изменят порядок ценообразования за вывоз мусора

Минприроды и Российский экологический оператор предложили изменить порядок оценки объема отходов.

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Как это изменит размер оплаты за вывоз мусора, пока не ясно, пишут «Известия».

Депутаты уверены, что платить нужно только за вывоз отходов по факту, а значит, взвешивать их нужно на придомовой площадке для сбора мусора.

Сейчас оценку проводят специалисты.

4 раза в год они проводят замеры мусора и высчитывают показатель, по которому и платят жильцы.

Показатели в регионах очень разнятся.

Между Краснодарским краем и Дагестаном норматив различается в 10 раз.

Если дом ведет раздельный сбор мусора, то можно взвешивать его прямо на придомовых площадках, что сократит стоимость платы за мусор в 6 раз.

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