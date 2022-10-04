Изменят порядок ценообразования за вывоз мусора

Как это изменит размер оплаты за вывоз мусора, пока не ясно, пишут «Известия».
Депутаты уверены, что платить нужно только за вывоз отходов по факту, а значит, взвешивать их нужно на придомовой площадке для сбора мусора.
Сейчас оценку проводят специалисты.
4 раза в год они проводят замеры мусора и высчитывают показатель, по которому и платят жильцы.
Показатели в регионах очень разнятся.
Между Краснодарским краем и Дагестаном норматив различается в 10 раз.
Если дом ведет раздельный сбор мусора, то можно взвешивать его прямо на придомовых площадках, что сократит стоимость платы за мусор в 6 раз.