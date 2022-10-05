Доступ к сайту криптовалютной биржи ОКХ заблокирован

Бухгалтеры, переучивайтесь на маркетологов и зарабатывайте от 70 000 рублей!

Освойте актуальную и прибыльную профессию в 2023 году. Маркетологи нужны каждому бизнесу — вы будете приносить доход и станете ценным сотрудником.

Мы выпустили новый курс профпереподготовки и за два месяца сделаем из вас маркетолога. Коротко о том, что будете уметь:

• анализировать целевую аудиторию и конкурентов;

• разрабатывать маркетинговую стратегию;

• строить продуктовые гипотезы.



По выгодной цене курс стоит 49 990₽. Вы получите красный диплом с внесением в ФИС ФРДО. Смотрите программу курса здесь или заполняйте форму ниже — расскажем больше.