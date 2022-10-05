Криптовалюта

Доступ к сайту криптовалютной биржи ОКХ заблокирован

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту криптовалютной биржи ОКХ.

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Основанием для блокировки стало решение Генпрокуратуры, сообщает «РБК».

Сейшельская биржа OKX— это одна из платформ, не вводивших санкции против россиян.

На платформе представлено более 350 криптоактивов.

Ранее некоторые компании начали проводить операции по расчетам с недружественными странами в цифровой валюте.

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