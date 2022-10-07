Получить новую профессию можно еще год. Программу бесплатного переобучения продлили

В 2022 году учатся или уже закончили обучение по программам более 132 тыс. человек, сообщается в официальном Telegram-канале Минтруда.
Кто может получить новую профессию:
- Граждане до 35 лет;
- Женщины с детьми до 7 лет;
- Граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста;
- Безработные граждане, которые стоят на учете в службе занятости;
- Сотрудники компаний, находящиеся под риском увольнения.
Подать заявку на обучение можно на портале «Работа России».
Актуальные знания можно получить и в центре обучения Клерка.