Общество

Получить новую профессию можно еще год. Программу бесплатного переобучения продлили

Пройти переобучение по национальному проекту «Демография» в 2023 году смогут еще 138 тыс. человек.

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В 2022 году учатся или уже закончили обучение по программам более 132 тыс. человек, сообщается в официальном Telegram-канале Минтруда.

Кто может получить новую профессию:

  • Граждане до 35 лет;
  • Женщины с детьми до 7 лет;
  • Граждане старше 50 лет и предпенсионного возраста;
  • Безработные граждане, которые стоят на учете в службе занятости;
  • Сотрудники компаний, находящиеся под риском увольнения.

Подать заявку на обучение можно на портале «Работа России».

Актуальные знания можно получить и в центре обучения Клерка.

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• анализировать целевую аудиторию и конкурентов;
• разрабатывать маркетинговую стратегию;
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