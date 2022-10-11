Robokassa принимает платежи по иностранным картам

Функционал доступен для всех категорий клиентов, кроме:
- Благотворительности
- Коммунальных услуг и ЖКХ
- Госуслуг
- Продажи автомобилей
- Аптек
Так сообщается в официальном Telegram-канале Robokassa.
Как будет проходить процесс:
- Покупатель производит оплату с иностранного банка;
- С баланса покупателя списывается необходимая сумма в валюте;
- Вам поступает сумма покупки в рублях за вычетом комиссии от Robokassa.
Вчера в Robokassa появилась позможность создавать карточки товаров с кнопкой оплаты прямо в Telegram.