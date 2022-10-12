Мобилизация

Минобороны передаст данные о мобилизованных в налоговую. ФНС автоматически определит меры поддержки

Правительство наладит обмен данными о мобилизованных гражданах между Минобороны и Федеральной налоговой службой.

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Это указано в плане первоочередных действий по обеспечению функционирования экономики в условиях частичной мобилизации, сообщают «Ведомости». Обмен позволит применять специальное регулирование в отдельных отраслях.

Обмен данными нужен, чтобы в автоматическом режиме определить меры поддержки.

Например, автоматически продлить лицензию для предпринимателей или предоставить отсрочку по договорам лизинга.

Несмотря на это, мобилизованный может также самостоятельно подать заявление на предоставление преференций.

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