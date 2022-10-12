Минобороны передаст данные о мобилизованных в налоговую. ФНС автоматически определит меры поддержки

Это указано в плане первоочередных действий по обеспечению функционирования экономики в условиях частичной мобилизации, сообщают «Ведомости». Обмен позволит применять специальное регулирование в отдельных отраслях.
Обмен данными нужен, чтобы в автоматическом режиме определить меры поддержки.
Например, автоматически продлить лицензию для предпринимателей или предоставить отсрочку по договорам лизинга.
Несмотря на это, мобилизованный может также самостоятельно подать заявление на предоставление преференций.