Общество

Все о пассажирской и грузовой логистике в Краснодарском крае и Республике Крым можно узнать в спецразделе сайта Минтранса

В этом разделе собраны ответы на все важные вопросы по организации движения между регионами.

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Новый раздел на сайте Минтранса уже работает.

В него включены:

  • Графики перевозок;
  • Перевозка пассажиров на катерах и паромах через Керченский пролив;
  • Перевозка грузовых автомобилей и пассажирских автобусов на морских паромах через Керченский пролив;
  • Организация стоянок для большегрузного транспорта;
  • Переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив;
  • Пропуск легковых автомобилей к Крымскому мосту;
  • Регулярное пассажирское железнодорожное сообщение;
  • Пригородное железнодорожное сообщение;
  • Мультимодальные перевозки.

И другие вопросы логистики.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

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