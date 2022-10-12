Все о пассажирской и грузовой логистике в Краснодарском крае и Республике Крым можно узнать в спецразделе сайта Минтранса

Новый раздел на сайте Минтранса уже работает.
В него включены:
- Графики перевозок;
- Перевозка пассажиров на катерах и паромах через Керченский пролив;
- Перевозка грузовых автомобилей и пассажирских автобусов на морских паромах через Керченский пролив;
- Организация стоянок для большегрузного транспорта;
- Переключение грузов с автомобильного на железнодорожный транспорт для перемещения через Керченский пролив;
- Пропуск легковых автомобилей к Крымскому мосту;
- Регулярное пассажирское железнодорожное сообщение;
- Пригородное железнодорожное сообщение;
- Мультимодальные перевозки.
И другие вопросы логистики.