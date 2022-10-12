Стало ясно, что нести работодателю, если мобилизовался добровольно

Если гражданин пришел в военкомат добровольно, то повестку ему выпишут на месте, по его просьбе, сообщается на сайте «Объясняем.рф».
Эту повестку и нужно отнести работодателю для приостановки трудового договора.
Повестку выдадут в военкомате.
Если гражданин пришел в военкомат добровольно, то повестку ему выпишут на месте, по его просьбе, сообщается на сайте «Объясняем.рф».
Эту повестку и нужно отнести работодателю для приостановки трудового договора.
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