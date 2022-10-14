МИР

Банк «Компаньон» из Киргизии прекратил прием карт «МИР» санкционных российских банков

С 4 октября обслуживание в устройствах банка «Компаньон» карт «МИР» приостановлено».

Версия для печати

Обслуживание карт «МИР» 21 российского банка, которые попали под западные санкции прекратил банк «Компаньон» из Киргизии, сообщают «Frank Media».

В список банков, с картами которых киргизский кредитор приостановил работу, входят: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Совкомбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк, «Московский Кредитный Банк» (МКБ), банк «Россия», «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР), СМП-банк, Транскапиталбанк, Инвестторгбанк, «Промышленный сберегательный банк», «Генбанк», Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), банк «Дальневосточный», Внешэкономбанк, Банк Москвы.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

Любые вопросы без ограничений в «Клерк.Премиум»!
Горячая линия по декларациям за 3 квартал.

Оформите сейчас со скидкой 20% от 1 653 рублей + подарок - курс повышения квалификации.

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Социальные пособия

Как выплатить пособие на погребение и получить компенсацию из ФСС + образец заявления

ФСС перешел на механизм прямых выплат. Однако пособия на погребение это не коснулось. Компания вправе оказать такую помощь, и рассчитывать на возврат средств из фонда. Подробности – в статье.

Как выплатить пособие на погребение и получить компенсацию из ФСС + образец заявления

Повышение квалификации

Налоги, взносы, пошлины

Изменения в работе бухгалтера с октября 2022 года

Темп изменений в налоговом и бухгалтерском законодательстве в 2022 году очень высок. В действующие правовые акты вносится большое количество разъяснений и поправок. А также разрабатываются и внедряются новые законопроекты, которые требуют повышенного внимания бухгалтеров и финансистов. Расскажем про основные изменения с октября 2022 года.

Изменения в работе бухгалтера с октября 2022 года
Налоговые проверки

Налоговики имеют право проводить камеральные проверки и запрашивать документы. Никакого моратория по ним нет

В 2022 году действует мораторий на плановые проверки бизнеса. Но к налоговым проверкам это правило не применяется. Оно только для неналоговых проверок.

Мероприятия

Разместить
Камеральные налоговые проверки

Мораторий на банкротство 2022: ФНС начала проверки по компаниям, которые распределили прибыль или выплатили дивиденды без отказа от моратория в Федресурсе

Многие помнят, что во время действия моратория в сети бушевали споры о необходимости / отсутствии необходимости публикации отказа от меры в Федресурсе.

Мораторий на банкротство 2022: ФНС начала проверки по компаниям, которые распределили прибыль или выплатили дивиденды без отказа от моратория в Федресурсе
Читать еще