Банк «Компаньон» из Киргизии прекратил прием карт «МИР» санкционных российских банков

Обслуживание карт «МИР» 21 российского банка, которые попали под западные санкции прекратил банк «Компаньон» из Киргизии, сообщают «Frank Media».
В список банков, с картами которых киргизский кредитор приостановил работу, входят: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Совкомбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Новикомбанк, «Московский Кредитный Банк» (МКБ), банк «Россия», «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР), СМП-банк, Транскапиталбанк, Инвестторгбанк, «Промышленный сберегательный банк», «Генбанк», Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), банк «Дальневосточный», Внешэкономбанк, Банк Москвы.