🔥 Мобилизацию завершат в двухнедельный срок — Путин

Президент подчеркнул, что никаких новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало и не планируется. По словам президента в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены.

33 тыс. мобилизованных уже находится в подразделениях, 16 тыс. выполняют боевые задачи.

Путин отметил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тыс. км.

«Охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию»,— сказал Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Астану.