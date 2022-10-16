Мобилизованный может оформить нотариальную доверенность со скидкой. Даже в выходной и праздничный день

Чтобы получить льготу, нужно обратиться в нотариальную контору.

Нотариусы обслуживают мобилизованных вне очереди.

С собой нужно взять паспорт и повестку из военкомата или другой документ, который подтвердит факт призыва. Присутствие поверенного (доверенного лица) при оформлении доверенности не требуется.

Во всех регионах работают дежурные нотариальные учреждения, куда можно прийти в выходной и праздничный день.

В некоторых регионах нотариусы выезжают в учебные центры и пункты сбора.

Полный перечень контор можно найти на сайте Федеральной нотариальной палаты.