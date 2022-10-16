Мобилизация

Мобилизованный может оформить нотариальную доверенность со скидкой. Даже в выходной и праздничный день

Мобилизованные россияне могут оформить нотариальную доверенность со скидкой: для них она будет стоить от 100 до 500 рублей. Благодаря льготе они полностью освобождаются от платы за услуги правового и технического характера.

Версия для печати

Чтобы получить льготу, нужно обратиться в нотариальную контору.

Нотариусы обслуживают мобилизованных вне очереди.

С собой нужно взять паспорт и повестку из военкомата или другой документ, который подтвердит факт призыва. Присутствие поверенного (доверенного лица) при оформлении доверенности не требуется.

Во всех регионах работают дежурные нотариальные учреждения, куда можно прийти в выходной и праздничный день.

В некоторых регионах нотариусы выезжают в учебные центры и пункты сбора.

Полный перечень контор можно найти на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Не стесняйтесь! Спрашивайте.

Любые вопросы без ограничений в «Клерк.Премиум»!
Горячая линия по декларациям за 3 квартал.

Оформите сейчас со скидкой 20% от 1 653 рублей + подарок - курс повышения квалификации.

Мобилизация

Мобилизованный может оформить нотариальную доверенность со скидкой. Даже в выходной и праздничный день

Мобилизованные россияне могут оформить нотариальную доверенность со скидкой: для них она будет стоить от 100 до 500 рублей. Благодаря льготе они полностью освобождаются от платы за услуги правового и технического характера.

Повышение квалификации

Информационные технологии

Новый российский завод «Аквариуса» выпустил свой первый ноутбук-трансформер. Купить его могут только корпоративные клиенты

Ноутбук-трансформер способен превращаться в планшет, управлять им можно касаниями. До конца года завод выпустит в тираж 20 тыс. штук.

Мероприятия

Разместить
Читать еще