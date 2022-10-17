Ипотека

👨‍👩‍👧‍👧 Семейную ипотеку продлили. Чтобы получить льготный кредит, ребенок должен родиться до конца 2023 года

Программу «Семейная ипотека» правительство РФ продлило до 1 июля 2024 года. Это позволит семьям с детьми получить льготный кредит на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка.

Версия для печати

Основные условия программы:

  • Льготная ипотека будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года.
  • Срок заключения кредитного договора продлевается на год вперед – до 1 июля 2024 года.
  • Льготная ставка по программе – до 6%.
  • Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей.

В 2023 году программой смогут воспользоваться более 150 тыс. семей. Общий объем выданных займов составит около 1 трлн рублей, указано в Telegram правительства.

Подпишитесь на «Клерк.Премиум»!

Незаменимая и полная информация за смешные деньги!

• Бесплатные вебинары по горячим темам
• Консультации по любым вопросам в день обращения
• Доступ к разборам новых правил и законов
• Курсы повышения квалификации с огромной выгодой

Оставьте заявку сейчас, чтобы получить персональную скидку.

Имущественный вычет

Если налоговики дали неправомерный имущественный вычет по НДФЛ, обвинять налогоплательщика в мошенничестве нельзя

Человек получил имущественный вычет по НДФЛ. Но потом налоговики выяснили, что вычет ему не положен. В итоге человек попал под уголовку за мошенничество. Но Президиум Верховного суда отменил приговор.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Банковские карты

Эксперты провели опрос и выяснили, почему жители России оформляют карты «Мир»

Финансовый сервис Bankiros.ru узнал у читателей, по каким причинам они оформляли карты платежной системы «Мир». Опрос проводился в Телеграм-канале Bankiros.ru. В нем приняло участие 1463 человека.

Эксперты провели опрос и выяснили, почему жители России оформляют карты «Мир»
Читать еще