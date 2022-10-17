👨‍👩‍👧‍👧 Семейную ипотеку продлили. Чтобы получить льготный кредит, ребенок должен родиться до конца 2023 года

Основные условия программы:
- Льготная ипотека будет распространяться на семьи, где ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года.
- Срок заключения кредитного договора продлевается на год вперед – до 1 июля 2024 года.
- Льготная ставка по программе – до 6%.
- Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей.
В 2023 году программой смогут воспользоваться более 150 тыс. семей. Общий объем выданных займов составит около 1 трлн рублей, указано в Telegram правительства.