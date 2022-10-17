Больше 50% компаний, в которых есть мобилизованные сотрудники, продолжают выплачивать им вознаграждение

А 43% оказывают юридическую поддержку мобилизованным работникам, сообщает «Forbes».
Больше 50% компаний оказывают психологическую поддержку.
В целом 82% компаний так или иначе поддерживают своих мобилизованных сотрудников и членов их семей.
Компании продолжают выплачивать мобилизованным заработную плату, частично компенсируют выплаты по ипотеке, предоставляют дополнительный отпуск и выплаты на детей сотрудницам, чьих мужей мобилизовали.
63% организаций будет заменять мобилизованных сотрудников, заключая срочные трудовые договоры.