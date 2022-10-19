Появится аналог Apple Pay для карт «МИР». Чтобы расплатиться смартфоном, придется самим генерировать QR-код и показывать его продавцу

Новый способ появится уже 25 октября, пишут «Известия».

Владелец карты «МИР» должен сформировать на своем смартфоне QR-код через приложение банка и показать его продавцу.

После продавец отсканирует QR-код и деньги спишутся с карты автоматически.

Сервис должен быть удобнее, чем СБП, где нужно не просто отсканировать код, но и подтвердить операцию через банковское приложение.

Первыми внедрить такой способ оплаты планируют в Почта Банке и МТС Банке.

Повсеместное внедрение системы потребует доработки информационных систем банкам и магазинам.