⚡ Вводится особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения: Крым, Краснодарский край и еще 5 областей

Это предусмотрено в Указе Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757.
Вводится особый режим въезда на территорию и выезда, а также ограничение свободы передвижения для ряда субъектов России.
Это предусмотрено в Указе Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757.
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