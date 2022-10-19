Мобилизация

⚡ Вводится особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения: Крым, Краснодарский край и еще 5 областей

Вводится особый режим въезда на территорию и выезда, а также ограничение свободы передвижения для ряда субъектов России.

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В список попали:

Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области.

Это предусмотрено в Указе Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757.

Новость дополняется.

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