Мобилизация

Мобилизованных отцов троих детей возвращают домой. Володин подтвердил их освобождение от ЧМ

По словам председателя Госдумы, на сегодня решения о призыве отменены в отношении более 9,5 тыс. отцов. Их отозвали из воинских частей.

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Вопрос о мобилизации мужчин с тремя и более детьми обсуждался с руководством Минобороны, пояснил спикер Госдумы. «Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации»,– сообщил Вячеслав Володин в своем Telegram-канале об итогах этих обсуждений.

Призывные комиссии должны руководствоваться этим правилом.

Закон не позволяет призывать многодетных отцов, однако не отсрочка предоставлялась при наличии четырех или более детей.

О том, что Минобороны внесло изменения в критерии для предоставления отсрочки от частичной мобилизации и оградило от ЧМ отцов трех и более детей до 16 лет, мы уже писали.

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