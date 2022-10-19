Мобилизованных отцов троих детей возвращают домой. Володин подтвердил их освобождение от ЧМ

Вопрос о мобилизации мужчин с тремя и более детьми обсуждался с руководством Минобороны, пояснил спикер Госдумы. «Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации»,– сообщил Вячеслав Володин в своем Telegram-канале об итогах этих обсуждений.

Призывные комиссии должны руководствоваться этим правилом.

Закон не позволяет призывать многодетных отцов, однако не отсрочка предоставлялась при наличии четырех или более детей.

О том, что Минобороны внесло изменения в критерии для предоставления отсрочки от частичной мобилизации и оградило от ЧМ отцов трех и более детей до 16 лет, мы уже писали.