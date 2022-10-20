Мобилизация

Отчислений в ПФР и ФСС с денежного довольствия военнослужащего нет. А вот НДФЛ удержат

Денежное довольствие военнослужащего не облагается взносами в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

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Такая норма закреплена в ст.422 НК, пишут на сайте «Объясняем.рф».

Однако НДФЛ (13%) с этой суммы удерживать будут.

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