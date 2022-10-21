Налог на прибыль

Дебиторскую задолженность через 3 года можно признать безнадежной и списать

Безнадежную задолженность относят на внереализационные расходы. Критерии признания долга безнадежным – в пункте 2 статьи 266 НК РФ. Среди них – истечение срока исковой давности.

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Ориентироваться надо на подраздел 5 «Сроки. Исковая давность» части первой ГК РФ, поясняет Минфин в письме от 05.10.2022 № 03-03-06/3/95958.

Исковая давность — это срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. В общем случае этот срок 3 года.

Считать надо от даты, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Через 3 года задолженность признается безнадежной вне зависимости от предпринятых налогоплательщиком мер ее принудительного взыскания, уточняет Минфин.

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IT-компании

Для IT-компаний есть два разных перечня доходов – один для аккредитации, другой для льгот. Не путайте

Для налоговых льгот (7,6% взносы и 0% налог на прибыль) IT-компания должна иметь аккредитацию и долю профильных доходов 70%. Для аккредитации нужна доля профильных доходов 30%. Но перечень профильных доходов для льготы и аккредитации – разный.

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