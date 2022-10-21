Дебиторскую задолженность через 3 года можно признать безнадежной и списать

Ориентироваться надо на подраздел 5 «Сроки. Исковая давность» части первой ГК РФ, поясняет Минфин в письме от 05.10.2022 № 03-03-06/3/95958.

Исковая давность — это срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. В общем случае этот срок 3 года.

Считать надо от даты, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Через 3 года задолженность признается безнадежной вне зависимости от предпринятых налогоплательщиком мер ее принудительного взыскания, уточняет Минфин.