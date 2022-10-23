Новости ФНС

ФНС объявила о техническом сбое. Но наполовину

С четверга бухгалтеры и предприниматели испытывают сложности, когда пытаются воспользоваться сервисами налоговой на сайте.

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На сайте и в сервисах идут технические работы. Когда они закончатся, сообщат отдельно.

Такое сообщение появилось от ФНС, только вышло оно не публично на сайте или постом в социальной сети. Служба ограничилась одним комментарием на претензию читателя в Telegram.

Люди в гневе, что с четверга не могут подать документы на регистрацию, зайти в кабинет юридического лица на сайте ФНС, проверить контрагентов. 

В Красном уголке бухгалтера предполагают, что на сайт идет DDos-атака. Пока никто не отписался, что сайт заработал.

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