ФНС объявила о техническом сбое. Но наполовину

На сайте и в сервисах идут технические работы. Когда они закончатся, сообщат отдельно.

Такое сообщение появилось от ФНС, только вышло оно не публично на сайте или постом в социальной сети. Служба ограничилась одним комментарием на претензию читателя в Telegram.

Люди в гневе, что с четверга не могут подать документы на регистрацию, зайти в кабинет юридического лица на сайте ФНС, проверить контрагентов.

В Красном уголке бухгалтера предполагают, что на сайт идет DDos-атака. Пока никто не отписался, что сайт заработал.