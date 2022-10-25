Коммуналку за мобилизованных арендаторов заплатит Росимущество

Арендаторы федерального имущества, которые попали под частичную мобилизацию или мобилизовались добровольно, могут рассчитывать на отсрочку по уплате коммунальных платежей. Об этом сообщает Росимущество.

За них коммунальные платежи оплатит Росимущество.

Помимо этого, договор аренды федерального имущества можно расторгнуть без штрафов.

Заявление на отсрочку или расторжение можно направить на адрес электронной почты – pomogimsp@rosim.gov.ru.

Указанные меры доступны физлицам, ИП и юрлицам, у которых единственным учредителем и руководителем является одно и то же физическое лицо.