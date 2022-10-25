Общество

Чиновникам запретили разговаривать канцеляризмами. Жаль, что не нашим

В Новой Зеландии приняли закон «О простом языке» для контактов чиновников с жителями.

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Теперь местным чиновникам нельзя использовать непонятные и сложные для общественности слова, в том числе и канцеляризмы. Об этом сообщило радио RNZ.

Инициатива рассчитана на людей с неполным образованием или с ограниченными умственными возможностями, а также на мигрантов, которые без этого не могут полноценно участвовать в жизни страны.

Законодатели определили простой язык как «лаконичный и хорошо организованный», а также «соответствующий целевой аудитории».

В парламенте отметили, что простой язык будут использовать и в тексе новых законов и других официальных документов.

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